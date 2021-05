Manifestantes realizam ato em apoio a Bolsonaro na Serra

publicidade

Na região da Serra várias cidades realizaram, no sábado, carreata favorável ao presidente Jair Bolsonaro, ao voto impresso e auditável, e que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) comprove a segurança do sistema. A carreata contou com participantes das cidades de Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Roma do Sul e São Marcos.

O grupo se reuniu em comboio em Farroupilha e seguiu até o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, onde realizaram uma oração pela família brasileira, e após entoaram o Hino Nacional em respeito à pátria. Em seguida, a carreata se deslocou para a cidade de Caxias do Sul, para finalizar o ato em frente ao quartel do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro.