"Meus filhos dizem que sou a casa deles", diz mulher que precisou dormir no carro após incêndio

A caixa operadora Stephanie Mello, 30 anos, que precisou morar no seu carro com os filhos após o incêndio do seu apartamento, no Loteamento Irmãos Maristas, bairro Mário Quintana, zona Norte de Porto Alegre, no início do mês, recebeu a sinalização do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) de que a moradia será restaurada para que a família retorne.

As noites não são mais em bancos de automóvel Palio 1995, mas em casa de vizinhos e parentes que se revezam para ficar com ela e os pequenos Christopher, 10 anos, e Lucas, 5. “Estou orando muito para voltar para casa. Inclusive estou tirando as coisas queimadas de lá”, conta Stephanie. Moradores próximos utilizaram 11 extintores de incêndio para conter as chamas, que atingiram a cozinha, a sala e o quarto de Stephanie. O quarto dos meninos permaneceu intacto. “A televisão derreteu, perdi todos meus pertences pessoais e roupeiro, cama e sofá, só queimaram um pedaço”, lamenta.

Os filhos têm sido o seu “porto seguro”. Todos os dias, eles me dão muitos abraços, falam que, nessa vida, se eles me tiverem, têm tudo. Dizem que sou a casa deles”, se emociona. Apesar das perdas materiais, Stephanie garante que a maior necessidade são apenas roupas e cobertores roupas de frio. Demonstrando consciência e solidariedade raras pela situação em que se encontra, ela diz que “muita gente no meio do ciclone precisa mais” do que ela. “Estou trabalhando, posso comprar alimentos e outras coisas. Certamente, eu e os meninos estaríamos fazendo algo pra ajudar os atingidos pelas chuvas na cantina da igreja. Nós fazíamos bolo enroladinho, tudo para ajudar”, relembra.

Segundo o diretor do Demhab, André Machado, a Direcional Engenharia, responsável pela construção dos apartamentos, decidiu fazer a reforma. “Segundo um laudo feito pela empresa, a alegação foi do que o problema não foi causado pela estrutura da obra, mas conversando conosco e a com Caixa Federal, vão pintar, recuperar o laminado e a rede elétrica”. Em contato com a empresa, Machado recebeu a informação que as obras iniciariam prontamente. Para quem quiser ajudar a Stephanie, o contato de WhatsApp é (51) 99003-8368.