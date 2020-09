Monitoramento eletrônico vai garantir mais segurança para Farroupilha

publicidade

Os guardas municipais de Farroupilha estão passando por treinamento de capacitação para utilização do novo sistema de monitoramento do município, o qual concentra imagens de câmeras de vídeo monitoramento distribuídas pela cidade.

O treinamento está sendo ministrado pelo Consórcio Mobilidade Farroupilha que é composto por três empresas de São Paulo e que venceu a licitação para execução da modernização e atualização do sistema semafórico.

Os servidores públicos que atuarão no Centro de Controle Operacional de Videomonitoramento (CCO) terão acesso a 75 câmeras fixas no perímetro urbano, 10 câmeras móveis com zoom, quatro com reconhecimento facial, 10 do cercamento eletrônico com identificação de veículos, além de todo o sistema de semáforos do município.

O CCO está instalado no antigo prédio da Delegacia de Polícia Civil, na Rua Ângelo Bartelle, 91. As imagens ficam concentradas neste espaço, sob responsabilidade dos servidores públicos da área de Tecnologia da Informação (TI) e Guardas Municipais, mas estarão também interligadas à Sala de Operações da Brigada Militar e Polícia Civil de Farroupilha. A previsão é de que em 30 dias todo o sistema esteja completo e com funcionamento 24 horas.

O contrato da prefeitura com o consórcio, no valor de R$ 2,8 milhões tem duração de um ano, com possibilidade de renovação.