Montenegro apresenta serviço inédito na área da saúde

A Prefeitura de Montenegro apresentou na manhã desta quinta-feira, um serviço inédito na área da saúde, envolvendo pacientes recuperados da Covid-19. Para uma grande parcela das vítimas do novo coronavírus, a alta hospitalar está longe de representar a cura definitiva e com o objetivo de enfrentar estas consequências da doença e devolver aos pacientes a saúde plena, a cidade criou o Ambulatório de Reabilitação Pós-Covid-19.

Entre as demandas de atendimento do local estão a redução da capacidade respiratória, demora na recuperação do paladar e do olfato, insuficiência renal e dificuldades de locomoção dos pacientes recuperados. Segundo a secretária municipal da Saúde, Cristina Reinheimer, responsável pelo novo programa, o custo mensal será de até R$ 50 mil, mas o valor será totalmente gratuito para a população.

Cristina explica que, no mundo todo, profissionais de saúde observam uma série de complicações decorrentes da Covid-19. “Vão de manifestações dermatológicas a distúrbios cardíacos e podem surgir meses após resolvido o quadro agudo da infecção”, explica, destacando que a criação do Ambulatório visa impedir que a carga da pandemia se torne ainda maior para o sistema de saúde local. “O serviço garantirá o atendimento após a alta hospitalar, com o tratamento das sequelas”, ressalta.

O projeto prevê a oferta de consultas em várias especialidades, exames e tratamentos de reabilitação. A equipe será formada por médico clínico, neurologista, pneumologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, urologista, cardiologista e fisioterapeuta. Além de exames laboratoriais, serão oferecidos também raio X, eletrocardiograma, eco doppler, ecografia, tomografia e espirometria. Estatisticamente, metade das pessoas que contraíram a doença precisam de alguma atenção após deixarem o hospital. Cristina explica que os atendimentos serão agendados sempre para a tarde, após as 17h, aproveitando um período em que o fluxo na Secretaria é menor.

Na prática, pessoas que tiveram a Covid-19, passada a fase aguda, com ou sem internação, devem procurar a Secretaria Municipal da Saúde se continuarem apresentando algum sintoma ou disfunção decorrente da doença. Se necessário, o clínico fará o encaminhamento ao Ambulatório de Reabilitação Pós-Covid, onde haverá médicos especialistas e exames de diagnóstico à disposição dos pacientes. A partir de então, eles passam a ser acompanhados na unidade, até que estejam com a saúde plenamente restabelecida.

As especialidades médicas disponíveis são Neurologia, Pneumologia, Psiquiatria, Psicologia, Fonoaudiologia, Cardiologia, Nutrição, Urologia e Fisioterapia e para o diagnóstico, serão disponibilizados exames laboratoriais, de raio X, espirometria e tomografia.

