Montenegro retira bancos de praças para evitar aglomerações

publicidade

A Prefeitura Municipal de Montenegro decidiu retirar novamente os bancos das praças principais da cidade para evitar aglomerações. A medida foi tomada devido ao não cumprimento, por parte da população, das orientações de não permanecer nos espaços públicos.

De acordo com Fabrício Coitinho, secretário de Gestão e Planejamento, foram colocadas fitas zebradas de isolamento, em uma primeira tentativa, mas mesmo assim as regras não foram cumpridas. A alternativa encontrada foi retirar os bancos temporariamente dos locais públicos da cidade.

"Retiramos os bancos pois vimos que a população não estava respeitando os pedidos para que os espaços públicos não fossem frequentados. Como estamos intensificando as ações para evitar aglomerações e a circulação de pessoas para somente quando for necessário, optamos por esta medida extrema", explica, destacando que a ação foi organizada pelo Gabinete de Crise, que vem realizando um conjunto de ações no município. A previsão da prefeitura é recolocar os bancos somente após o fim da bandeira preta.

Veja Também