Moradores de bairro de Esteio contam com contêineres do ecolegal

Moradores do bairro Três Portos, em Esteio, a partir de agora contam com três contêineres de descartes, chamados de pontos de ecolegal. Materiais como galhos, madeiras, gramas, rejeitos volumosos (móveis) e resíduos de construção civil podem ser depositado no ecolegal localizado entre a avenida 15 de Novembro com a rua Aurélio Porto. De acordo com a prefeitura, cada caçamba tem capacidade de receber até 5 metros cúbicos de detritos.

Os locais ficam disponíveis para os moradores 24 horas por dia, sete dias por semana, e não há nenhum custo para utilizar o serviço. Vale reforçar que não é permitido descartar materiais que são recolhidos pela coleta de lixo orgânico ou pela coleta seletiva. Esse é o 12º ponto da cidade com ecolegal. No bairro São José, a SMOSU está finalizando a adequação da estrutura que já existia junto ao Campo da Vila Cruzeiro. A medida deixará o local mais organizado, facilitará o acesso dos moradores e evitará o acúmulo de água.

Esteio também tem dois ecopontos, espaços maiores e com melhor estrutura para receber diferentes materiais. Restos de obras, madeiras, podas de árvores, móveis velhos, bateria de celular, pilhas em geral, óleo de cozinha usado e todos os recicláveis (metais, vidros, plásticos, papéis e eletrônicos, entre outros) podem ser descartados, de graça, no Ecoponto do Bairro Olímpica, localizado na rua da Paz, próximo ao Cemitério Dois de Novembro (aberto de segunda-feira a sábado, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h). Restos de construção civil, podas de árvore e madeiras também podem ser descartados no Ecoponto do Novo Esteio, que fica na rua Monteiro Lobato, próximo à esquina com a avenda Rio Branco (de segunda-feira a sábado, das 8h15min às 11h e das 13h às 17h).