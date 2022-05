Moradores de Nova Santa Rita serão atendidos por unidade de farmácia móvel

publicidade

Moradores de Nova Santa Rita contam com uma novidade na área da saúde. É a Unidade Móvel da Farmácia Básica Municipal, que visa facilitar o acesso da população à assistência farmacêutica. De acordo com o prefeito Rodrigo Battistella, mais de 10 mil pessoas serão beneficiadas com o serviço prestado pela Sprinter modelo 216, que foi colocada em funcionamento nesta segunda-feira. “Foi feita a adequação do veículo. Internamente ele foi reformado e recebeu dispositivos relacionados a guarda dos medicamentos. Tudo planejado para atender a população da melhor forma possível”, frisa. Battistella salienta que entre aquisição do carro e a sua reforma foram investidos R$ 350 mil, valor oriundo de emenda parlamentar.

O prefeito acrescenta que, a partir de agora, moradores de regiões mais distantes não precisarão se deslocar até o Centro para retirada dos medicamentos de uso contínuo ou periódico. O serviço levará os remédios da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune) aos bairros Berto Círio, Morretes, Assentamento Santa Rita de Cássia e Pedreira, por meio de um calendário previamente divulgado. O veículo ficará nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Conforme o titular da Secretaria de Saúde, Clóvis José Schmitz, a novidade é um ganho para a saúde pública do município. “É a qualidade dos serviços prestados e o conforto dos usuários. Seguimos nessa linha de consolidar e aumentar a proteção de saúde, uma das metas da política de saúde da atual gestão”, garante. A ampliação do acesso aos medicamentos é um dos benefícios que os moradores terão, além da ampliação do acesso aos remédios. “Teremos uma equipe fixa, formada pelo motorista e pelo farmacêutico, que vai fornecer o fármaco utilizado, conforme receita médica e vai prestar informações sobre o uso correto, ou seja, auxiliará o paciente com as possíveis dúvidas.”

A unidade móvel ficará estacionada nas dependências das ESF Pedreira, Berto Círio, Morretes e Rural. A ESF Adão Pretto (Centro), por ser próxima a Farmácia Básica, não será atendida com o veículo adaptado. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h30min ao meio-dia e das 13h às 16h30min. Os medicamentos do Estado seguem sendo solicitados e dispensados na Farmácia Central, devido à necessidade de sistema próprio para controle.

