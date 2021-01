Mulher é morta a facadas em Santa Maria

publicidade

Uma mulher, de 36 anos, foi assassinada no Loteamento Cipriano da Rocha, na região Oeste de Santa Maria, na madrugada deste sábado. De acordo com a Brigada Militar, foram ouvidos tiros no momento do crime, mas no corpo de Indiara Silva da Rosa havia perfurações de golpes de faca.

O irmão da vítima contou à polícia que os criminosos cobravam dívidas de drogas. Segundo ele, antes de encontrar a mulher, o grupo teria ido na casa da mãe de Indiara. Este é o segundo homicídio do ano em Santa Maria.