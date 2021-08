Municípios da Fronteira-Oeste aplicam segundas doses nesta segunda-feira

publicidade

A Secretaria de Saúde de Uruguaiana (SMS), nesta segunda-feira e terça, realiza etapa especial de aplicação da segunda dose da vacinação contra a Covid-19. O trabalho vai atender pessoas que receberam a primeira dose dos imunizantes AstraZeneca/Fiocruz ou Pfizer/BioNTech até 30 de maio. A aplicação acontece na Escola de Educação Infantil Cecília Meireles das 8h às 21h ou até o fim da remessa (sem fechar ao meio-dia). A primeira e segundas doses também serão ministradas em todos os postos de saúde, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A segunda dose da vacina AstraZeneca/Fiocruz poderá ser encontrada nos postos de saúde da cidade e da Barragem Sanchurí. A segunda dose da CoronaVac estará disponível no Posto Central da avenida Presidente Vargas.

Já o município de Manoel Viana ministra nesta segunda-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19 as pessoas de 27 anos ou mais nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) I e II, das 13h às 16h, por sistema de fichas enquanto houver doses disponíveis.

Também nesta segunda-feira, São Gabriel vacina com a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira entre os dias 25 e 28 de maio. A Imunização acontece no Salão Paroquial, das 8h às 13h. A segunda dose da AstraZeneca, para vacinados nos dias 28 e 29 de maio, será também no Salão Paroquial das 16h às 20h.

Itaqui aplica a primeira e segunda dose de AstraZeneca ou Pfizer (conforme data da carteira de vacinação), nas cinco ESFs, das 8h às 12, e no Centro de Saúde, das 8h às 12h e das 13h10min às 18h.

Veja Também