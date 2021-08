Municípios da Fronteira-Oeste reduzem faixa etária de vacinação

publicidade

As equipes da Secretaria de Saúde de Alegrete vacinam nesta quarta-feira a população de 24 anos completos ou mais com a primeira dose contra a Covid-19, a partir das 8h30min em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) com salas de vacinação. Para se imunizar é preciso apresentar documento de identidade com foto e CPF.

Santana do Livramento vacina nesta quarta com a segunda dose da Pfizer os imunizados até o dia 26 de maio. A aplicação acontece, das 8h às 15h, no Posto Daltro Filho e no Posto de Atendimento Médico (PAM).

Já Rosário do Sul vacina nesta quarta, com a primeira dose, pessoas com 19 anos ou mais no Ginásio Ervilhão, a partir das 8h. A segunda dose da AstraZeneca vai estar sendo aplicada em vacinados até o último dia 2 de junho, nas ESFs I, II, III, IV e V, a partir das 8h, e PAMM 04 (bairro Artidor Ortiz), a partir das 13h. A CoronaVac para vacinadas até 12 de julho será aplicada no PAMM 02 – INSS, também a partir das 13h. Manoel Viana antecipa a segunda dose da Oxford/AstraZeneca para pessoas agendadas inicialmente para os dias 31 de agosto e 1º de setembro, nas ESFs I e II, das 8h às 12h.

Uruguaiana vacina com a primeira dose a população com 18 anos ou mais e segundas doses da AstraZeneca em todos os postos de saúde da cidade, inclusive o Central e Barragem Sanchurí, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A CoronaVac apenas no Posto Central, das 8h às 11h e das 14h às 17h. A segunda dose da Pfizer também no Posto Central das 9h às 10h ou mediante agendamento no local.

São Borja está disponibilizando a primeira dose da AstraZeneca para maiores de 18 anos e a segunda dose pode ser adiantada em 15 dias de acordo com a data do cartão de vacina. A aplicação acontece na Central de Vacinas, das 7h às 12h e das 13h às 16h. Nas ESFs, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.

