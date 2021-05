Municípios da região Metropolitana e da Serra dão continuidade a vacinação contra a Covid-19

publicidade

Moradores de Cachoeirinha, na região Metropolitana, que estão com a segunda dose da CoronaVac vencida até o dia 29 de abril, poderão se vacinar nesta segunda-feira, mediante apresentação da ficha entregue nas unidades de saúde na última sexta-feira. A prefeitura lembra que no momento da imunização será preciso apresentar a carteira de vacinação e a ficha. Serão disponibilizadas 1.600 doses da CoronaVac, entretanto, a remessa é insuficiente para imunizar as mais de 5 mil doses em atraso. A aplicação da segunda dose da Coronavac será feita a partir das 8h nas unidades de saúde Carlos Wilkens, Jardim Betânia, José Ari, José Ramos, Ildo Caçapava, Décio Martins e no Centro do Idoso.

A Prefeitura de Canoas, também na região Metropolitana, estende a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com comorbidades de 18 anos ou mais, a partir desta segunda-feira. A aplicação das doses acontece nas 27 unidades básicas de saúde (UBSs), das 8h às 12h. Para se vacinar, é obrigatória a apresentação de documento de identidade com CPF, comprovante de residência em Canoas e atestado médico que confirme a comorbidade. A orientação é para que se respeite o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação da dose da vacina contra a Covid-19 e a administração da vacina da gripe ou outra do calendário nacional. Para as gestantes e puérperas, o uso da vacina AstraZeneca está suspenso temporariamente, seguindo recomendação da Anvisa e do Governo do Estado.

Além disso, quem passar pelos pontos de vacinação poderá colaborar com a campanha de doação de agasalhos e alimentos organizada pela Defesa Civil de Canoas. As caixas coletoras estarão distribuídas nas 27 UBSs.

Em Caxias do Sul, na Serra, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informa que a segunda dose de CoronaVac será aplicada nesta segunda-feira para pessoas que fizeram a primeira dose até dia 02 de abril. A aplicação da vacina ocorrerá enquanto houver disponibilidade de doses.

Haverá dois pontos de drive-thru: nos Pavilhões da Festa da Uva e na rua Plácido de Castro (Maesa), das 9h às 16h. Haverá triagem nos acessos, por isso é obrigatório apresentar a carteira de vacinação. Também é necessário levar documento oficial com foto, CPF e Cartão SUS (opcional). Pessoas que não conseguirem se vacinar terão outra oportunidade, à medida que a secretaria receber novos lotes. Quem recebeu a dose inicial em datas posteriores a 02 de abril deve aguardar informações.

O município de Farroupilha também aplica segunda dose da vacina contra a Covid-19 nesta segunda-feira em pessoas nascidas entre novembro de 1951 e julho de 1952. A imunização ocorre no Campus Farroupilha da Universidade de Caxias do Sul, no formato drive-thru, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h. Para receber a segunda dose, é preciso apresentar a carteirinha de vacinação recebida na aplicação da primeira dose, CPF e um documento com foto.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa e Celso Sgorla

