Municípios da Serra enviam plano de ações de combate à pandemia após alerta

Diante do alerta recebido na última quarta-feira, dia 26, pelo Governo do Estado, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste (Amesne) enviou na tarde desta sexta-feira, dia 28, um documento ao Comitê de Crise do Estado apresentando o quadro regional da pandemia e um plano de ações de combate e fiscalização à Covid-19. A macroserra já havia recebido dois avisos após a implementação do Sistema 3As no Rio Grande do Sul.

No documento elaborado pelo Comitê Técnico da Amesne e encaminhado ao Estado, são sugeridas cinco medidas: a) desenvolvimento de uma ampla campanha de testagem em parceria entre o poder público e privado; b) execução de um plano de monitoramento dos pacientes positivos isolados, incluindo fiscalização para verificar se estão sendo cumpridas as orientações; c) conscientização da população quanto à necessidade de buscar atendimento médico assim que apresentar sintomas de síndrome gripal; d) aumentar a fiscalização dos protocolos obrigatórios, inclusive nos serviços essenciais; e) lançar uma campanha de conscientização e reforço dos protocolos de saúde.

Com isso, uma reunião virtual entre prefeitos da região deve ser realizada no final de semana para detalhamento das medidas apresentadas ao Estado e organização dos municípios para o cumprimento das mesmas.