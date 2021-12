Municípios do RS arrecadam brinquedos para contemplar crianças em situação de vulnerabilidade social

publicidade

Diferentes cidades estão mobilizadas em promover um Natal mais solidário e, para isso, estão arrecadando brinquedos novos e usados para distribuir para crianças em situação de vulnerabilidade social. Em Esteio, a prefeitura promove uma nova edição do projeto a Fantástica Fábrica de Sorrisos. As doações de brinquedos novos e usados (porém, em bom estado) devem ser entregues até 17 de dezembro na sede da prefeitura, no espaço da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (rua Eng. Hener de Souza Nunes, 150), de segunda a sexta-feira, das 12h30min às 18h.

Em Ivoti, os brinquedos podem ser entregues até esta sexta-feira no CRAS, das 8h às 12h e das 13h às 17h, ou na Secretaria da Paróquia São Pedro, das 8h às 12h e das 13h às 17h30. O evento solidário para a distribuição dos presentes para a criançada acontecerá já neste sábado, das 9h às 11h, no Ginásio da Comunidade Católica. A expectativa é reunir cerca de 150 crianças, atendidas pela Assistência Social e o Comitê. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (51) 99192-4280 com Roberto, (51) 99989-5896 com Carlos ou (51) 98171-1222 com Roberta.

Veja Também