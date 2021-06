Municípios interrompem a aplicação da primeira dose no RS

publicidade

Municípios do Interior precisam interromper a vacina da primeira dose contra a Covid-19 em razão da falta de imunizantes. Na região Metropolitana, a Prefeitura de Gravataí suspendeu o atendimento nesta quarta-feira. Alvorada só tem as primeiras doses da Pfizer exclusivamente para imunizar gestantes e puérperas. Já Sapucaia do Sul informou que as vacinas disponíveis estão reservadas por agendamento. Esteio, Viamão e Guaíba têm doses para a primeira aplicação até esta sexta-feira.

Na região do Vale do Sinos, em Novo Hamburgo foram suspensos os drives-thrus que estavam previstos a partir desta quinta-feira. “É uma pena termos que interromper os drives. Já demonstramos que podemos vacinar uma grande quantidade de pessoas por dia. Precisamos que o Ministério da Saúde encaminhe mais vacinas”, disse a prefeita Fátima Daudt. O último drive ocorreu nesta quarta-feira, destinado a quem tem mais de 44 anos de idade. O município, porém, irá manter a aplicação de primeiras doses por agendamento em todas as 25 unidades de saúde da cidade, além da Casa de Vacinas. Em Dois Irmãos a última remessa chegou no dia 21, com apenas 354 doses da Pfizer.

Já a Prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana, aguarda a chegada de novas doses por parte do Estado para retomar a vacinação com a primeira dose. Nesta quinta-feira, não haverá imunizações na UBS Integração e nem agendamentos por WhatsApp para a primeira dose, mas a aplicação da segunda dose prossegue normalmente. Em Rolante, a última remessa da primeira dose foi na sexta-feira da semana passada, com a vacina Pfizer, com 184 doses para população e 56 para gestante e puérpera. São aguardadas 265 doses para segunda dose, mas sem agendamento para retirada até o momento.

No Vale do Caí, em Montenegro, a última vez que a cidade recebeu primeiras doses foi na sexta passada, quando vieram 660 da Pfizer, aplicadas no público com 53 anos ou mais. Não há previsão de nova remessa para esta semana.

Na Fronteira-Oeste, a vacinação com a dose inicial em Alegrete foi suspensa nesta quarta-feira, e a prefeitura aguarda novas remessas. Já a segunda aplicação ocorre normalmente. Em Uruguaiana, está mantida a vacinação para primeiras e segundas doses, mas sem possibilidade de avançar para novas faixas etárias. A primeira aplicação também foi suspensa em São Borja, onde é aguardada nova remessa. A segunda aplicação está normal. Em Rosário do Sul, também ocorre apenas a vacinação de reforço, sendo esperados mais imunizantes para a primeira dose. São Gabriel está sem vacinas para primeira aplicação desde quarta-feira. O município de Maçambará, está sem aplicar tanto a primeira quanto a segunda dose e aguarda a chegada de um novo lote de vacinas ao município. Já em Itaqui, as poucas primeiras doses que haviam disponíveis foram aplicadas nesta quarta-feira.

A Secretaria de Saúde de Gramado informa que não tem mais imunizantes para a primeira aplicação desde terça-feira. O último lote recebido, da Pfizer, é utilizado em gestantes e puérperas. Segundo a prefeitura, não é possível criar um cronograma para outros públicos pela ausência de doses. As equipes trabalham na aplicação de segundas doses da AstraZeneca.

Em Tupanciretã, no Centro do Estado, terminou o estoque de vacinas. O município aplicou, até esta quarta-feira, imunizantes em pessoas com 41 anos ou mais. Em São Sepé, a vacinação parou na faixa a partir dos 54 anos. Segundo a prefeitura, a expectativa agora é pela chegada de nova remessa para o anúncio de nova agenda.

Em Santa Maria, a vacinação em primeira dose segue nesta quinta-feira para pessoas com 43 anos ou mais. O secretário de Saúde, Guilherme Ribas, informa que nova remessa é aguardada para ser possível prever iniciativas nos demais dias. Em Restinga Sêca, está sendo aplicada apenas a segunda dose. Para a retomada da primeira aplicação, também é aguardado novo lote.

Em Caçapava do Sul, a prefeitura concluiu a vacinação de pessoas até 53 anos ou mais na terça-feira. “Estamos esperando nova remessa para dar continuidade à imunização de outras idades”, diz o prefeito Giovani Amestoy.

Já no Sul do Estado, em São Lourenço do Sul não há mais estoque para aplicação da primeira dose contra a Covid-19. A ação mais recente foi realizada nesta terça-feira para o público a partir dos 48 anos. E em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, a vacinação parou nesta terça-feira no público a partir de 48 anos. Não há mais doses em estoque a não ser aquelas reservadas para a primeira dose em gestantes e puérperas, o que ocorre na próxima sexta-feira.

Os dois maiores municípios do Vale do Rio Pardo suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta do imunizante. A Secretaria da Saúde de Santa Cruz do Sul informou que a aplicação da primeira dose da Pfizer e Covishield e também da segunda dose da CoronaVac para pessoas que ainda precisam, está interrompida até a chegada de novos lotes. Em Venâncio Aires o trabalho foi interrompido na terça-feira até a chegada de novas doses. A aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 também foi suspensa temporariamente nesta quarta-feira em Sinimbu devido ao término das doses. O município aguarda o recebimento de um novo lote para dar sequência ao trabalho. No entanto, a aplicação da segunda dose segue conforme previsto nas carteiras de vacinação.

*Com informações dos correspondentes Fernanda Bassôa, Stephany Sander, Fred Marcovici, Halder Ramos, Renato Oliveira, Angélica Silveira e Otto Tesche

