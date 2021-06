Museu Histórico Municipal Nice Antonieta Schüler reabre em Montenegro

publicidade

Fechado desde março do ano passado por conta da pandemia, o Museu Histórico Municipal Nice Antonieta Schüler, de Montenegro, completa 43 anos de atividades nesta quinta-feira. Para celebrar o aniversário, o museu, que passa por obras de revitalização, vai passar a receber o público mediante agendamento, e seguindo os protocolos de enfrentamento contra a Covid-19. Serão onze ambientes, com manequins, moedas, vestuários e coleções que abordam a história da cidade, disponíveis para visitação.

De acordo com o Departamento de Cultura e com a Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural, a ação tem como objetivo aproximar a comunidade do espaço, preservando a memória e a identidade cultural do município.

Interessados em visitar o Museu e conhecer o acervo podem agendar a visita, de segunda a sexta-feira das 8h às 12h, pelo telefone (51) 3632-4564, com as professoras Adelita e Suzana. O Museu Histórico Municipal Nice Antonieta Schüler fica localizado na rua Osvaldo Aranha, 2170, no bairro Ferroviário.

