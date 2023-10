Nível do Guaíba volta a ultrapassar a cota de alerta no Cais Mauá

publicidade

O rio Guaíba voltou a atingir o nível de alerta no Centro Histórico de Porto Alegre nesta segunda-feira. Na régua do Cais Mauá, o nível estava em 2,56 metros às 13h, de acordo com o Centro Integrado de Comando de Porto Alegre (Ceic). Desde as primeiras horas da segunda-feira, o nível variou entre 2,55 metros e 2,57 metros.

Na tarde de domingo, às 14h, o nível estava em 2,38 metros. A cota de alerta é de 2,5 metros e a de inundação é de 3 metros.

Na terça-feira passada (3), o Guaíba havia deixado a situação de alerta, com nível de 2,48 metros.

A previsão do tempo indica uma segunda-feira com sol entre nuvens, seguida por uma terça ensolarada, com temperaturas que podem chegar aos 30ºC. De acordo com a MetSul, a chuva retorna a Porto Alegre na quarta-feira e permanecer até a quinta. Os volumes previstos são 13,2 milímetros na quarta, e 19,1 milímetros, na quinta.

