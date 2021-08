Nova Palma realiza vacinação de cães e gatos contra a raiva neste sábado

publicidade

O Município de Nova Palma, na Quarta Colônia Italiana, na região Centro do Estado, promove a Campanha de Vacinação contra raiva em cães e gatos. A vacinação acontecerá neste sábado, das 8h às 12h, na Praça Padre João Zanella (em caso de chuva será no Ginásio Municipal).

O custo da vacinação por animal é de R$ 10,00 no local da vacinação (Praça), e R$ 12,00 (apenas a aquisição da vacina com a seringa) para que o tutor possa levar e ele mesmo vacinar seu animal em casa. O valor arrecadado será repassado para ações de proteção animal da ONG Bicharada.

A prefeitura realiza campanha sobre a vacinação distribuindo panfletos e explica que a vacinação dos cães e gatos é um caso de saúde pública. A saúde animal reflete diretamente na saúde da família.

De acordo com Decreto Municipal que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento decorrente do surto epidêmico de coronavírus no município de Nova Palma, a vacinação será realizada em local aberto, respeitando o distanciamento. Toda a pessoa que levar seu animal para vacinar precisa estar de máscara.

A coordenação é da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente.

