Nova tubulação para dar vazão à água da chuva é instalada em Esteio

Servidores da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Esteio concluíram no início desta semana o serviço em uma tubulação no Canal Cimento, localizado na passagem da continuação da Rua Lansul, lateral à Rodovia do Parque (BR-448), responsável por coletar águas da Avenida Presidente Vargas, Rua São Sebastião do Caí, entre outras da área central e levá-las até o Rio dos Sinos. De acordo com o titular da pasta, Flávio Ouriques, no local foi implantada uma tubulação paralela a existente, passando de uma para duas tubulações de mil milímetros, dobrando a vazão da rede pluvial.

“O canal tinha um estrangulamento que ocasionava o transbordamento de águas na Vila Osório. Esta obra beneficia diretamente as famílias do bairro”, afirma. Segundo Ouriques, esta ainda não é a solução definitiva, mas ajuda a dar saída rápida das águas que, por muitas vezes, alagaram as ruas do bairro. O investimento neste caso foi de R$ 8 mil, recursos próprios da Prefeitura de Esteio. A Administração informou que foi feita uma força tarefa estabelecida em razão da previsão de fortes chuvas para os próximos dias.