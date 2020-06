Novo Hamburgo arrecada 2 mil itens no primeiro drive-thru solidário

publicidade

O primeiro final de semana da Campanha de Agasalho de Novo Hamburgo foi marcado pela doação de mais de 2 mil itens. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Daniel Bota, com a novidade do sistema drive-thru na Pista de Eventos, um volume maior de cobertores, roupas de cama, colchões, agasalhos e calçados de inverno, foi arrecadado.

“Considerando o dia, com frio e tempo fechado no sábado, houve uma boa participação e o domingo foi ainda melhor”, enfatizou, destacando que a nova forma, onde os moradores não precisam se quer descer de seus veículos, tornou mais dinâmica a mobilização da comunidade, garantindo distanciamento entre as pessoas e segurança.

A ação será repetida no final de semana dos dias 20 e 21, mesmo horário que ocorreu desta vez, das 9h às 16 horas.