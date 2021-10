Novo Hamburgo inaugura exposição de fotografias nesta segunda-feira

publicidade

O Espaço Cultural Albano Hartz, localizado no Calçadão Osvaldo Cruz, no Centro de Novo Hamburgo, recebe a exposição “Urbano em Reconstrução”, um resgate de cenas urbanas em diferentes épocas do desenvolvimento da cidade, em contraste com o momento atual, no Vale do Sinos. A abertura ocorre nesta segunda-feira, a partir das 20h. As obras foram feitas por meio da técnica “Picture in Picture”, de forma manual, no momento da captação da imagem. O projeto é do jornalista e fotógrafo Rafael Petry, e visa retratar como eram alguns espaços urbanos da cidade no passado e como eles estão nos dias de hoje.

Petry selecionou 21 cenas urbanas da rotina hamburguense, no acervo do Arquivo Público da cidade e na Fundação Scheffel. O objetivo é mostrar como Novo Hamburgo se desenvolveu e se transformou ao longo das décadas. As fotos incluem principalmente pontos do Centro, bairro Hamburgo Velho e bairro Santo Afonso, onde há grande fluxo de pessoas. “São fotos de acervo, tiradas por pessoas que viviam na cidade entre os anos 20 e 80, que foram digitalizadas especialmente para a captação das novas imagens da mostra”, complementa Petry.

Para os idealizadores da mostra, a identidade de Novo Hamburgo está fortemente impactada pela mudança, influenciada por diversos fatores como a industrialização e crescimento das áreas de comércio e serviços. A pesquisa das imagens e seu contexto histórico tem a curadoria do historiador Paulo Daniel Spolier, que é professor no município e trabalhou no Arquivo Público de Novo Hamburgo. “A releitura, a oportunidade de visitar passado e presente juntos, é mágica nessa proposta. É imperdível a exposição para valorizarmos ainda mais nossa memória e nosso patrimônio histórico e cultural”, convida o secretário da cultura Ralfe Cardoso.

A exposição ficará aberta para visitação de segunda a sexta, das 9h às 18h, e nos sábados das 9h às 12h. Conforme decreto n° 9.919/2021, de 07 de outubro de 2021, para entrada e permanência nas dependências em Espaços Culturais é exigido o comprovante de vacinação. O comprovante segue a faixa etária obrigatória de vacinação, sendo válida a carteira de vacinação (documento físico) ou passaporte digital de vacinação fornecido pelo aplicativo ConecteSUS e um documento de identificação com foto.

