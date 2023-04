OAB/RS faz ato de Desagravo Público Coletivo em defesa de advogados desrespeitados

publicidade

A seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS) realizou, nesta quarta-feira, um ato de Desagravo Público Coletivo em defesa de advogados e advogadas que foram desrespeitados durante o exercício profissional. O desagravo é um recurso garantido por lei para profissionais do direito, quando são ofendidos no exercício da profissão ou em razão dela. A medida repudia as manifestações desrespeitosas e também serve como ato de solidariedade aos atingidos.

"Nós não vamos aceitar qualquer espécie de desrespeito à advocacia gaúcha", afirmou o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, na cerimônia. Foram feitas as leituras das notas de desagravo, individualmente, descrevendo o caso de cada profissional afetado. Entre as violações denunciadas das prerrogativas garantidas aos advogados estão cerceamento da atividade profissional, ofensas verbais e ameaças, violência física, discriminação e intimidação.

A OAB/RS fez manifestação oficial em favor de 6 profissionais: Lorenzo Alberto Paulo, de Capão da Canoa, Valéria Henicka, de Santo Ângelo, Karin Machado Garbelotto, de Arroio Grande, Gibran Pedro Pereira, de Passo Fundo, e, de Porto Alegre, Francisco José Borsatto Pinheiro e Ariane Chagas Leitão.

Conforme a seccional gaúcha da OAB/RS, é importante que os advogados denunciem os casos de violação dos seus direitos de exercerem a profissão. A advogada Valéria Henicka afirmou que sempre foi respeitosa com todas as autoridades e fez coro à instituição pedindo que os colegas não se calem frente a atos desrespeitosos. O advogado Gibran Pedro Pereira disse que seguirão mobilizados e atuando. "Não nos calarão", garantiu.