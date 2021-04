Obra de programa habitacional deve ser entregue em maio para 200 famílias em Canoas

publicidade

A entrega do Residencial Santa Fé, do Programa Minha Casa, Minha Vida (faixa 1), no bairro Olaria, em Canoas, está em fase final de execução e deve ser entregue até o final de maio. De acordo com a prefeitura, a entrada das 200 famílias para suas novas moradias deve acontecer entre junho e início de julho. Entretanto, para garantir um processo legal, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, através da criação de um grupo de trabalho, está realizando uma série de vistorias, questionamentos e fazendo o recolhimento de documentação necessária.

Segundo a Administração, toda a estruturação do novo empreendimento está sendo pensada e preparada, ainda, com esforços de limpeza e a infraestrutura necessária para que haja uma ocupação consciente pelos novos moradores.

São 200 apartamentos de 41,7 metros quadrados. Quatro apartamentos por andar e cinco andares por bloco, em um total de dez blocos no condomínio. Além disso, o empreendimento conta com playground, academia ao ar livre, guarita e salão de festas. O estacionamento é rotativo com 101 vagas e a área total do empreendimento é de 11.450 metros quadrados.

“Realizar o sonho da casa própria de dezenas de famílias não é fácil. Nesse momento de pandemia não estamos medindo esforços para tornar essa experiência inesquecível. Estamos felizes e otimistas para receber essas famílias e transformar o sonho delas em realidade”, comemora Cesar Augusto, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação.