Obras de construção do HPR em Palmeira das Missões tem mais de 50% dos trabalhos concluídos

publicidade

As obras de construção do Hospital Público Regional (HPR), em Palmeira das Missões, que tiveram início em maio de 2019, já atingiram 59,4% dos trabalhos realizados. A previsão de término é para o ano de 2024, quando iniciam os atendimentos de pacientes de 72 municípios, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Com gastos que somam R$ 72,9 milhões, estima-se que até 2025 a casa de saúde deverá funcionar totalmente.

Segundo um dos coordenadores do projeto de execução do HPR, Plínio Simas, a empresa SIAL solicitou mais 20 meses de prazo para concluir as obras. “A pandemia do Covid-19 atrasou os trabalhos, houve necessidade de distanciamento e com isso menos pessoas trabalharam no local”, disse. Atualmente 170 pessoas trabalham em várias frentes no interior do prédio construído no km 01 da BR 468, Zona Norte da cidade.

Simas informou que os trabalhos se concentram na colocação de pisos, azulejos, fiações, sistema de climatização, automação, pintura, entre outros serviços. “A não ser a situação provocada pela pandemia, que gerou mais lentidão nos trabalhos por dois anos, tudo se encaminha como planejado”, destaca.

O prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Massing, lembra que o HPR será referência para 72 municípios e beneficiará uma população de cerca de 500 mil pessoas, com atendimento de média e alta complexidade. “A previsão é de que o complexo hospitalar gere mais de 1,3 mil empregos diretos após pleno funcionamento, sendo que a estrutura terá nove blocos onde funcionarão 220 leitos, sendo 180 de internação e 40 de UTI (20 leitos adulto, 10 leitos neonatal e 10 leitos infantil)”, detalha.

Massing disse que a região aguarda com expectativa o início do atendimento no HPR. “Após entrar em funcionamento as pessoas terão a oportunidade de serem atendidas mais próximas de onde residem e os municípios evitarão deslocamentos para outras regiões”, afirma. Na obra são aplicados recursos federais e há, ainda, a participação do município e do Estado.

Veja Também