Obras de revitalização do Cine Imperial, em Porto Alegre, serão retomadas

O prefeito Sebastião Melo anunciou, em seu perfil no Twitter, que a Caixa Econômica Federal vai retomar a reforma do edifício do Cine Imperial, em frente à Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre. “Será uma conquista muito grande para a cidade”, opinou. A obra está parada desde 2017 e o contrato da instituição com a prefeitura para a recuperação “se arrastava desde 2004”, comentou Melo.

O investimento da Caixa é de cerca de R$ 18 milhões e a revitalização será executada pela empresa Sommos Engenharia e Distribuição Ltda, vencedora da concorrência para assumir os trabalhos. “Estivemos duas vezes em Brasília para garantir que o projeto seguisse. A Capital terá nos próximos meses mais um espaço revitalizado para oferecer cultura”, escreveu o prefeito, acrescentando que as melhorias serão contrapartida para a instalação do Conjunto Cultural da Caixa nos primeiros andares do prédio.

Em janeiro do ano passado, durante agenda em Brasília, Melo já havia anunciado a confirmação da Caixa sobre as obras, que iniciariam ainda em setembro do mesmo ano, o que não ocorreu. “A Capital terá mais um espaço revitalizado para oferecer cultura aos porto-alegrenses e aos turistas”, referiu o prefeito.

Inaugurado em 18 de abril de 1931, o Cine Teatro Imperial tinha espaço para 1.632 lugares que garantia boa visibilidade em qualquer ponto da sala e foi palco de grandes espetáculos. Considerado o cinema mais luxuoso da época, é um dos exemplares mais sofisticados da arquitetura Art Déco no Brasil. Passou por duas reformas, em 1960 e 1987, quando foi inaugurado o Cinema Guarani. Em abril de 2004, foi tombado como patrimônio histórico municipal, a partir de aprovação pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (Compahc).

Procurada pela reportagem, a Caixa Federal não informou qual a previsão para início das obras.