Obras e fluxo de caminhões provocam congestionamentos na BR 392, em Santa Maria

publicidade

Duas rodovias da região Central do Rio Grande do Sul vêm registrando, diariamente, congestionamentos de até 2 quilômetros em alguns pontos. A rodovia mais afetada é a BR 392, saída de Santa Maria para os municípios de São Sepé e Caçapava do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PPRF), além das obras da travessia urbana, principalmente no entrocamento das BRs 392 e 158 – onde está sendo construído um viaduto –, existe um grande fluxo de caminhões que se deslocam para o porto de Rio Grande. Os períodos de maior pico e que acabam provocando lentidão, segundo a PRF, são no início da manhã, ao meio-dia e no final da tarde.

Ainda na BR 287, saída de Santa Maria para a região da Fronteira, ocorrem congestionamentos em virtude da construção de duas passarelas que fazem parte do projeto de travessia urbana. Com obras previstas para serem concluídas em agosto de 2021, a passarela terá extensão de 14,5 km.