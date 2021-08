Oktoberfest de Santa Cruz do Sul define as novas soberanas

publicidade

O espetáculo Girassóis da Esperança conduziu a escolha das soberanas da 36ª Oktoberfest na noite deste domingo, no pavilhão central do parque da festa, em Santa Cruz do Sul. O novo trio é formado pela rainha Luana Terezinha Rech, 22 anos, e as princesas Amanda Angélica Beckenkamp, 25 anos, e Renata Maria Müller, 26 anos. Antes da divulgação da nova corte, as próprias candidatas escolheram como Soberana Destaque, Luiza Fischer de Almeida, 24 anos.

O evento, em formato híbrido, seguiu protocolos impostos pela pandemia, com a presença de um número restrito de convidados, patrocinadores e imprensa. Todas as candidatas, júri e equipes de trabalho foram testados e todas as pessoas participantes tiveram a temperatura aferida. A trilha musical foi conduzida por Dalvan Sax House, Robson Bitencourt no piano e Luís Eduardo Kaufmann no violino.

A cerimônia contou com apresentação dos grupos de dança do Centro Cultural 25 de Julho e da Sociedade Cultural e Folclórica Oktobertanz, além da presença da família Fritz, Frida, Max e Milli. As 12 candidatas encenaram o espetáculo Girassóis da Esperança, com coordenação e direção artística do produtor cultural Sérgio Ávila, direção coreográfica de Francelle Costa, do Jefs Studio de Dança, e coreografia de desfile de Rogério dos Santos. Durante a exibição, os organizadores fizeram uma homenagem às vítimas da Covid-19.

Nesta edição do concurso, o formato de avaliação das candidatas foi muito diferente, em virtude da pandemia e do distanciamento social. Elas foram analisadas nas atividades pré-concurso por uma comissão julgadora designada pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp), além da ação social Soberana Solidária, vídeos de apresentação e convite para a 36ª Oktoberfest, e ainda pelas redes sociais, por meio de curtidas e compartilhamentos. Além do desfile, na análise final do júri, no dia da escolha, as jovens passaram pela entrevista com o corpo de jurados, composto pelo presidente da Assemp, Fábio Costa de Borba; produtora cultural Daiane Marin; rainha da 15ª Fenachim, Lavínia Wachholz Naue; jornalista, digital influencer e rainha da 19ª Oktoberfest, Maíra Assmann; e pelo médico e cirurgião plástico, Vicente Scopel.

Durante o evento aconteceu a apresentação de um dos propósitos desta edição do concurso, o projeto Soberana Solidária, realizado de 7 a 22 de agosto, que arrecadou 2,8 mil quilos de alimentos em benefício de entidades santa-cruzenses. As ações sociais foram divididas por trio de candidatas, sendo escolhidas as instituições: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Associação de Auxílio aos Necessitados (Asan), Associação Comunitária Pró Amparo do Menor (Copame) e Liga Feminina de Combate ao Câncer. A 36ª Oktoberfest ocorre de 6 a 17 de outubro, este ano em formato diferente por causa da pandemia da novo coronavírus, sem atrações que geram a aglomeração de público.

Veja Também