Palmeira das Missões e Frederico Westphalen ampliam fiscalização após aumento de Casos Covid-19

publicidade

O aumento de casos de Covid-19 leva prefeituras a intensificarem as medidas de enfrentamento a pandemia. Em Palmeira das Missões, a força-tarefa de fiscalização da Vigilância Epidemiológica, Brigada Militar, Conselho Tutelar e Polícia Civil será reforçada para evitar aglomerações e o desrespeito às orientações como uso de máscara e álcool em gel. O prefeito Evandro Massing diz que o número de infectados aumentou muito nos últimos dias, subindo, entre terça e quinta-feira, de 207 para 262. Representantes dos órgãos se reuniram para tratar das medidas, a fim de frear a disseminação. “Com certeza, seremos rigorosos na fiscalização e punição das pessoas que descumprirem os protocolos.”

Já a Central Covid de Palmeira das Missões vai ampliar o monitoramento, e quem estiver com a doença deve ficar em isolamento, podendo responder criminalmente se não o fizer. O Centro de Triagem (Postão) tem atendimento diário para testes. O último boletim epidemiológico aponta a morte de mais três pessoas, na quarta. O número de óbitos chega a 56. Os casos confirmados totalizam 2.949, com 2.645 recuperados.

Frederico Westphalen também registra aumento no número de casos. O último boletim epidemiológico indica 131 pessoas com a doença ativa e 265 em isolamento domiciliar aguardando o resultado de exames. Segundo a secretária de Saúde, Taís Candaten, equipes da prefeitura, com apoio da BM, intensificam a fiscalização a fim de evitar aglomerações de pessoas e para que sejam atendidas as determinações sanitárias. “Nos últimos dias aumentou de forma preocupante o número de pessoas contaminadas e isso deve-se à falsa sensação de volta ao ormal, o que não é verdade.”

Veja Também