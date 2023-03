Papa nomeia Juarez Albino Destro como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre

publicidade

O Papa Francisco nomeou, nesta quarta-feira, o monsenhor Juarez Albino Destro, de 56 anos, como novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de Porto Alegre. Natural de Criciúma (SC), ele atualmente trabalha na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Brasília (DF), e sua ordenação episcopal deve ocorrer no mês de junho, em data e local a serem confirmados.

Juarez ingressou no Seminário Rogacionista João Paulo II, em Curitiba (PR), e cursou Filosofia no Instituto Vicentino, entre os anos 1986 a 1988, tendo obtido a Licenciatura pela Universidade São Francisco, de São Paulo (SP), em 1990.

Ele fez o Noviciado Canónico em Bauru (SP), emitindo os Primeiros Votos na Congregação Rogacionista no dia 27 de janeiro de 1990, em Criciúma. No mesmo ano iniciou o curso de Teologia no Instituto Teológico São Paulo (ITESP), em São Paulo (SP), tendo concluído em 1995. Sua ordenação presbiteral for realizada em sua cidade natal, no dia 24 de agosto de 1996.