Paradão de Novo Hamburgo é reaberto após reforma

Reabriu, nesta segunda-feira, o Paradão de Novo Hamburgo. O terminal central de ônibus, que concentra 80% das linhas do transporte municipal, havia sido fechado no início de julho para passar por obras de revitalização. Agora, os ônibus voltarão a circular normalmente nas plataformas 1, 2 e 3, pela avenida Primeiro de Março.

Totalmente remodelado, o local recebeu nova cobertura, proteção para dias de chuva com isolamento térmico, piso tátil, tomadas para os passageiros poderem carregar telefones celulares e iluminação em LED, visando a uma maior economia.

Inicialmente, a estrutura não estava no projeto original do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado, que está revitalizando todo o Centro da cidade, por meio do financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Porém, considerando-se a necessidade de modernização, a obra foi incluída no projeto.

Todos os ônibus que tiveram suas linhas alteradas com o fechamento das plataformas, retornarão para seus pontos de embarque e desembarque tradicionais. As exceções ficam apenas com as linhas Circular Osvaldo Cruz, Boa Saúde Residencial/Vila Torres, Erno e Cohaburgo que terão os embarques apenas na plataforma 1. No Paradão circulam cerca de 40 mil pessoas por dia.