Paratleta de Campo Bom busca patrocínio

Classificada para o Campeonato Brasileiro de Natação, a paratleta Bruna Kroth, da cidade de Campo Bom, corre contra o tempo para conseguir participar da competição. Sem patrocínio, ela precisa arrecadar R$ 2,5 mil até a data do campeonato, que ocorre de 25 a 27 de outubro, em São Paulo. “Os valores serão para as passagens, estadia e gastos diários lá, pra mim e para o meu técnico”, afirma ela, que recentemente se formou em Psicologia, mas ainda não trabalha na sua área.

A vaga no brasileiro foi conquistada pelo resultado da etapa regional Rio-Sul do Circuito Brasil Loterias Caixa, ocorrida no Paraná, no qual Bruna conquistou a medalha de ouro nos 100m costas e a de prata nos 50m livre. "É importante estar lá por ser uma etapa nacional. Terei muita visibilidade, posso até mesmo ser convidada a participar da equipe brasileira de natação, e além disso porque eu tenho me preparado para competir", diz, explicando que duas vezes por semana se desloca até Porto Alegre para treinar nas piscinas da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil (Apabb). "É um gasto alto com a gasolina, porque ir de trem é mais complicado, devido a cadeira de rodas, mas agora eu preciso focar por conta da competição", salienta.

Bruna perdeu as pernas aos 2 anos de idade, após tratar uma meningite. Desde então ela vem nadando profissionalmente. “Tive que parar por alguns anos, justamente pela falta de incentivo financeiro, mas consegui retomar os treinos. A natação e a Psicologia são as minhas paixões”. Para quem quiser colaborar com a campanha de arrecadação para o Campeonato Brasileiro de Natação, existe uma vaquinha virtual para a contribuição de qualquer valor. Basta acessar o site: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-me-a-participar-do-campeonato-brasileiro-de-natacao.