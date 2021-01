Parobé distribuirá sementes de crotalária para combater o Aedes aegypti

publicidade

A Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria de Saúde e da Vigilância em Saúde, distribuirá gratuitamente sementes da crotalária. A planta atrai a libélula, inseto predador de mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. O projeto piloto terá início neste sábado, no bairro Jardim, a partir das 14h.

Segundo o prefeito Diego Picucha, a ação vai ocorrer em parceria com o Clube de Desbravadores Baluarte de Parobé. “Somos parceiros dessa ação em prol de um trabalho que é de grande importância e relevância para o nosso município, que é o de eliminar o máximo possível dos focos do mosquito”, destaca Picucha.

A crotalária juncea é uma leguminosa, tipicamente plantada depois de retirada da produção nas lavouras, agindo como cobertura, um tipo de adubação verde, com o intuito também de reduzir nematoides (vermes) presentes na área. Plantada nos quintais na cidade, cresce e, após 100 dias em média, floresce, atrai o inseto voador conhecido como libélula, que coloca seus ovos em água parada e limpa, da mesma maneira que o Aedes.

As larvas nascem e se alimentam das produzidas pelo Aedes no local. Além disso, a própria libélula quando adulta se alimenta do mosquito Aedes aegypti.

É importante frisar que o uso da crotalária não dispensa a responsabilidade de cada morador com o seu quintal e nem do governo local com os espaços públicos de efetuar o combate, ela serve como controle biológico, é uma ajuda importante e ambientalmente adequada.

