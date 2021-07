Parque de Eventos de Igrejinha recebe melhorias em projeto elaborado de forma gratuita

publicidade

Mesmo sem as tradicionais festas em 2021, o Parque de Eventos Almiro Grings, de Igrejinha, segue recebendo melhorias em sua estrutura. Com projeto arquitetônico elaborado gratuitamente pela arquiteta e moradora da cidade Aline Hess, e sob responsabilidade da engenheira Gislaine Fleck, da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, o espaço gastronômico Bierplatz está sendo revitalizado. A obra está sendo realizada com recursos oriundos do Ministério do Turismo, por meio de emenda do deputado federal Alceu Moreira.

A primeira etapa do projeto, em construção, conta com investimentos de R$ 232 mil, e contempla cozinha, banheiros com acessibilidade e iluminação nova. Já a segunda etapa, que será licitada até o final do ano, terá a reforma de todo restante do espaço, incluindo um pavilhão de danças. “A administração segue trabalhando em conjunto com essa importante associação, em busca de melhorias contínuas no parque. A revitalização do espaço do Bierplatz trará melhores condições de atendimento aos visitantes, em todos os eventos que são realizados aqui durante o ano" afirma o prefeito de Igrejinha, Leandro Horlle.

Recentemente, a AMIFEST, entidade que realiza anualmente a Oktoberfest de Igrejinha, considerada a maior festa comunitária do Brasil, realizou a entrega de 32 câmeras full HD, já instaladas e operando no parque, entre elas duas com tecnologia que possui alcance de 150 metros de zoom, contando, também, com reconhecimento de placa e rosto durante o dia e à noite, com canais analíticos que possibilitam o acompanhamento com qualidade e alertas ao operador de possíveis intrusões em locais determinados.

