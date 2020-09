Parque do Caracol, em Canela, poderá ter elevador panorâmico

publicidade

O Parque Estadual do Caracol, em Canela, poderá ter um elevador panorâmico para apreciar a cascata de 130 metros. O estudo de viabilidade está sendo elaborado pela Secretaria de Turismo e Cultura de Canela e, após a aprovação do projeto, o edital de concessão para implantação do novo atrativo será aberto em seis meses.

Conforme o secretário de Turismo de Canela, Ângelo Sanches, o elevador será custeado pela iniciativa privada. “Estamos começando os estudos de viabilidade. Sem utilização de recurso público, nossa ideia é proporcionar que o visitante chegue ao pé da cascata do Caracol com mais segurança e interatividade”, afirma Sanches.

O parque conta com uma escadaria para chegar à base da cascata, mas o equipamento está interditado desde 2015. O secretário observa que o custo para a reforma da escadaria e o atendimento de normas de segurança é maior do que para viabilizar o elevador panorâmico. “Para a escadaria, teríamos que investir R$ 3,5 milhões. Estimamos que o projeto do elevador necessite de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Será mais um atrativo único, uma experiência sensorial voltada para a contemplação da natureza”, frisa.

Segundo Sanches, o estudo de viabilidade será subordinado à apreciação da equipe da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O contrato de concessão entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Canela foi renovado por mais dois anos e vale até agosto de 2022, podendo ser prorrogado. Com a pandemia do coronavírus, o faturamento do Parque do Caracol despencou e a administração municipal passou a buscar alternativas para melhorar a infraestrutura turística do atrativo.

Além do elevador, o secretário diz que está em fase de estudos um projeto para iluminar a cascata durante a noite. “Queremos proporcionar novas atrações, mas nada que seja agressivo. Nossa maior preocupação é com o meio ambiente”, diz.