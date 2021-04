Passo Fundo contrata profissionais para auxiliar na recuperação de pessoas afetadas pelo Covid-19

publicidade

A Administração Municipal de Passo Fundo abriu edital que visa a contratação de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e farmacêuticos. Os profissionais atuarão nas unidades de referência do Covid-19, em mais uma ação que tem por objetivo contribuir com a recuperação integral de pacientes.

O edital publicado nesta quinta-feira cita que os profissionais serão designados a partir de Processo Seletivo Público Simplificado, reforçando a rede de saúde. Os profissionais serão contratados por um período de seis meses para carga horária de 6 ou 12 horas, a ser definida no momento da inscrição, alcançando o máximo de 42 horas semanais.

Segundo a secretária de Saúde, Cristine Pilati, a contratação desses profissionais é essencial para assegurar que o paciente seja acompanhado desde o início dos sintomas até a sua recuperação. “A Covid-19 pode deixar consequências físicas e emocionais às pessoas que testaram positivo e a assistência será disponibilizada a quem precisa, mediante a avaliação das feitas nas unidades de saúde”, disse.

Segundo o prefeito Pedro Almeida, a iniciativa integra uma série de medidas adotadas pelo município no enfrentamento da pandemia. “Já ampliamos o suporte à população com mais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e hoje, contamos com três unidades para atendimento de casos suspeitos e confirmados, que são Cais Petrópolis, Boqueirão e São Cristóvão”, observa.

Os profissionais interessados podem acessar o edital e fazer a sua inscrição por meio do site da prefeitura. As inscrições serão realizadas entre os dias 9 e 15 de abril. A classificação final, após todas as etapas previstas do processo, será divulgada no dia 7 de maio.