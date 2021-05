Passo Fundo segue com vacinação de pessoas com comorbidades durante a semana

publicidade

Prossegue nesta segunda-feira, em Passo Fundo, a vacinação de pessoas com comorbidades que possuem de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos. A imunização contra o Covid-19 será realizada no CTG Lalau Miranda e em outras oito unidades de saúde do município.

Também haverá vacinação no Ambulatório de Especialidades, Cais Hípica e Cais Vila Luíza, ESF Nenê Graeff, ESF Zachia, ESF Donária/Santa Marta, ESF Vila Nova e ESF São José. Segundo a secretária de Saúde, Cristine Pilati, o Plano Nacional de Imunização (PNI) dividiu a terceira etapa em duas fases e o município estrutura a vacinação conforme o quantitativo de doses que recebe.

No sábado, Passo Fundo deu início à terceira etapa de vacinação destinada às pessoas com comorbidades. Receberam a primeira dose da vacina pessoas com Síndrome de Down que têm 18 anos ou mais, pessoas com doenças renais em diálise que possuem 18 anos ou mais e gestantes e puérperas com comorbidades. Além dos idosos com 60 anos ou mais que não puderam ser vacinados na data da sua faixa etária. A ação, no CTG Lalau Miranda garantiu a aplicação de 766.