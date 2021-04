Pavimentação de via provoca mudanças na rota do transporte coletivo em Viamão

publicidade

A rua Joaquim Gonçalves Ledo, na região da São Lucas, em Viamão, na região Metropolitana, está recebendo pavimentação e, por isso, o trânsito no local ficará bloqueado no trecho entre a avenida Coqueiros e a rua Lourenço Fernandes, até 7 de maio. A Empresa Pública de Trânsito de Viamão definiu itinerário alternativo neste período para o transporte coletivo. Para usuários da Parada 47, o ônibus sobe a avenida dos Coqueiros até o final e manobra; na volta o coletivo entra pelo Beco dos Soares e segue até a rua Estrela Dalva. Depois dali, segue itinerário normal.

O asfaltamento da rua Joaquim Gonçalves Ledo é uma demanda antiga que foi retirada do papel na gestão do atual prefeito Valdir Bonatto. A via está sendo pavimentada no trecho entre a rua A.J. Renner e a avenida Coqueiros, perfazendo 1,2 km lineares.

Destes, 700 metros já estão concluídos e a Administração informa que foram investidos R$ 1,7 milhão nos serviços, recursos próprios do município. O prazo de conclusão é até o final do primeiro semestre e, numa segunda etapa, serão licitadas as vias laterais que fazem ligação com o Beco dos Soares, completando todo o circuito de mobilidade naquela região.