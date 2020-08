Pelo menos três cidades registram novas mortes pela Covid-19 no RS

publicidade

Na noite desta segunda-feira, as secretarias de Saúde de Alegrete, Pelotas e Rio Grande (3) notificaram 5 novas vítimas pela Covid-19.

Em Rio Grande, os óbitos foram de um homem, de 79 anos sem comorbidades e duas mulheres, de 91 e 65 anos. Ambas com comorbidades.

Com isto, a cidade chegou a 83 óbitos desde o início da pandemia. Também nesta segunda-feira foram registrados 55 novos casos positivos totalizando 1774 casos confirmados. Destes, 1599 são considerados recuperados e 92 estão em isolamento domiciliar ou hospitalar.

Em Alegrete, a vítima foi um homem de 85 anos, que estava internado na UTI Covid desde o último dia 5 agosto, com outras comorbidades. Esta foi a 12ª fatalidade pela doença na cidade.

Também nesta segunda, foram confirmados 13 novos casos positivos de Covid-19 e 11 pacientes recuperados. Os positivos são 7 homens e 6 mulheres, todos com idades entre 12 e 85 anos, em isolamento domiciliar monitorado. Os recuperados também estavam em isolamento domiciliar. No momento, Alegrete chega a 330 casos confirmados, com 206 recuperados.

Em Pelotas, a vítima é uma mulher, de 44 anos, que estava internada no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas desde o último dia 2. Ela não tinha doenças crônicas. Com isto, a cidade chegou a 36 óbitos por coronavírus desde o início da pandemia.