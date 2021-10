Pelotas desiste de retomar a realização da Feira do Livro

publicidade

A retomada da Feira do Livro de Pelotas será adiada novamente em razão da pandemia. O presidente da Câmara Pelotense do Livro, André Souza justifica que o tempo ficou muito curto para organizar a programação. Além disso, a praça como é um local aberto não há como ter um controle no fluxo de pessoas. Outro motivo exposto por Souza é que como um dos públicos alvos da feira são os estudantes e neste ano muitos ainda estão com aulas remotas ou indo aos colégios com restrições como distanciamento, então ele acredita que não iriam até a Praça Coronel Pedro Osório para visitar a feira do livro neste momento.

“Nós, livreiros, sentimos muito a pandemia e preferimos que isto acabe logo e não tenhamos aumento de casos. O público da feira é formado por muita gente jovem que ainda não se vacinou contra o coronavírus”, ponderou. Ele conta que, em compensação, a Câmara está com o projeto, em parceria com a Prefeitura para a realização da primeira edição da Feira do Livro na praia do Laranjal. O evento está programado para ocorrer entre o final do mês de janeiro e a primeira semana de fevereiro de 2022. “Se tudo der certo como planejamos a partir do ano que vem teremos duas feiras do livro em Pelotas”, projetpi.