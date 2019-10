Pelotas passa a contar com serviço de compartilhamento de bicicletas

publicidade

A partir desta segunda-feira, Pelotas passa a contar com o serviço de compartilhamento de bicicletas. O BikePel foi lançado oficialmente na última sexta-feira e põe a disposição da população 100 bicicletas que ficarão em 14 locais espalhados pelo município. O sistema funciona por aplicativo de celular que desbloqueia as bicicletas para o uso. A ideia foi criada há seis anos. A modernização foi o que ditou o formato de serviço que se dá por concessão, podendo ser explorada por mais de uma Operadora de Tecnologia de Transporte Credenciada (OTTC).

O serviço funciona das 6h às 23h. O aluguel das bicicletas é disponibilizado por aplicativo disponível para Android e IOS. O pagamento poderá ser realizado por tempo, em cada 15 minutos de viagem é cobrada a taxa de R$ 1,50; ou através de assinatura mensal, em que o usuário pagará R$ 20 para utilizar o sistema quantas vezes quiser, respeitando a duração de 30 minutos, com intervalos de 15 minutos entre as viagens.

As pessoas que já utilizam o aplicativo Zona Azul, também sob responsabilidade da Serttel, podem entrar no BikePel com a mesma conta, pois eles são interligados. Para a cobrança de taxas é preciso cadastrar um cartão de crédito. Com a câmera do celular, a pessoa efetua a leitura de um QR Core localizado acima da roda traseira, ou informa o código do veículo, e destrava a bicicleta para a viagem.

O aplicativo permite travá-la sem devolvê-la, em paradas ao longo do percurso. A cada 15 minutos de tempo excedente é cobrado em R$ 1 a mais na tarifa. Aquele que devolver a bicicleta fora da área de cobertura do sistema pagará multa de R$ 30.

A medida busca evitar o extravio das bicicletas, por isto os usuários devem estar atentos para deixá-los em uma distância de até 50 metros das estações, que estão localizadas na praça Coronel Pedro Osório, na praça 20 de Setembro, próximo ao IF Sul, na avenida Duque de Caxias, próximo ao 9º Batalhão de Infantaria Motorizada, no parque Dom Antônio Zattera, pela avenida Bento Gonçalves, no parque da Baronesa, na esquina da avenida São Francisco de Paula, na avenida Dom Joaquim esquina com a rua Andrade Neves, na praça do Colono, na rótula da avenida Bento Gonçalves com avenida Ferreira Viana, no Saúde Maior, na Beneficência Portuguesa, no parque Uma, na rótula das avenidas Fernando Osório e Salgado Filho, na rótula da avenida Domingos de Almeida esquina com a rua Comendador Rafael Dias Mazza, no shopping Pelotas e na avenida República do Líbano próximo a avenida São Francisco de Paula.