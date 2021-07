Pessoas com 40 anos ou mais serão vacinadas nesta sexta-feira em Chapecó

publicidade

A Administração Municipal de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina informou que a partir da chegada de mais 7.791 doses de vacinas, nesta quinta-feira, pessoas com 40 anos ou mais serão imunizadas nesta sexta. Também receberão a vacina motoristas, profissionais de saúde, pessoas com comorbidades, lactantes e gestantes.

Segundo a Vigilância em Saúde, o agendamento é obrigatório e deverá ser feito no site da prefeitura. Os horários de vacinação serão das 8h às 11h e das 13h às 16h. Os locais são o Centro Estratégico de Vacinação (Centro de Eventos), Unochapecó e as unidades de Saúde Norte, Leste, Santa Maria e Efapi.

Os profissionais de saúde serão vacinados na Unidade de Saúde do Cristo Rei, motoristas, no Centro de Saúde Saic, pessoas com comorbidades, na Unidade de Saúde Santo Antônio. Já as lactantes (amamentando até três anos), na UBS do Bela Vista, e gestantes, no Centro de Saúde Seminário. Nesta quinta-feira, estão sendo vacinados moradores com 43 anos ou mais, trabalho que ocorre no Centro de Eventos.

Chapecó registra 651 óbitos pelo Covid-19. A cidade com 224 mil habitantes contabiliza 461 casos ativos da doença e 299 suspeitos. Já foram testadas 143.343 pessoas, 104.410 com resultado negativo e 38.953 confirmados. Os recuperados somam 37.841.

A Vigilância em Saúde informou, ainda, que receberam a primeira dose da vacina 89.349 pessoas e a segunda dose, 27.337. Com dose única foram imunizados 1.148 chapecoenses. Ainda estão internadas em UTI (rede pública e privada), 28 pessoas e em leitos da Ala Covid, 52. Em enfermaria estão baixadas 24 pessoas de Chapecó.

