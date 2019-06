Pinguins são avistados mortos no Litoral Sul gaúcho

publicidade

Dezenas de pinguins foram encontrados no Litora Sul, entre a praia do Cassino, em Rio Grande, e a do Mar Grosso, em São José do Norte, e também na Lagoa do Peixe, em Tavares, no fim de semana. A maioria foi avistada morta, mas dez foram resgatados com vida e levados para reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram/FURG), em Rio Grande. Os pinguins, da espécie de Magalhães, são jovens.

Conforme a coordenadora do Cram, Paula Canabarro, os animais nasceram no último verão, durante a temporada reprodutiva. “Eles sempre vêm da Patagônia nesta época, fazendo a migração de acordo com o ciclo biológico para as águas do Sul e Sudeste do país. Estes fizeram a viagem pela primeira vez, se perderam do grupo, não encontrando alimentos, e apareceram na beira da praia”, explica.

A coordenadora confirma que, além da falta de alimentos, as aves também têm que lidar com outros problemas para tentar sobreviver, como a interação com a comunidade pesqueira ou manchas de óleo. “Alguns conseguem ser encontrados com vida, outro não”, lamenta. Os pinguins que estão no Cram devem ser recuperados em um mês. Após, serão soltos no mar do Cassino.