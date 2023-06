Ponte em Três Cachoeiras desaba com passagem de ciclone

publicidade

Por conta da força do vento e da chuva de um ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul, parte da ponte de ferro que cruza um rio na localidade de Morro Azul, em Três Cachoeiras, na direção de Morrinhos do Sul e Praia Grande, desabou na ERS 494, afetando a circulação de veículos e pedestres e fazendo com que o caminho fosse ampliado em cerca de 20 quilômetros. “A ponte original já havia sido substituída por esta há uns dez anos. Era nossa principal travessia”, conta o chapeador José Bittencourt, morador de Três Cachoeiras.

De acordo com o prefeito Flávio Lippert, houve danos na zona urbana e área rural, mas não houve necessidade de encaminhar pessoas para abrigos. “Entrou água em algumas casas. Agora, queremos pleitear ao governo do Estado para que encaminhe recursos urgentes e imediatos para nossas cidades, a fim de resolvermos este problema. Estamos cansados de fazer os decretos, buscar recursos e não chega nada aqui no município”, afirmou Lippert.

Foto: Maria Eduarda Fortes

