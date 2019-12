Porto do Rio Grande recebe transatlânticos com turistas

publicidade

Foi aberta, nessa terça-feira, a temporada de transatlânticos no Porto de Rio Grande, no Sul do Estado. O primeiro navio a atracar no cais público foi o MS Seven Seas Mariner, que estava com mais de 600 passageiros a bordo. Cerca de 300 desceram para passear pela cidade. Os passageiros são oriundos de países como Canadá, Chile e Estado Unidos.

A Superintendência recebeu os turistas com apresentações típicas do Rio Grande do Sul de música e dança, feira de artesanato e estrutura com taxista e guias receptivos bilíngues. O CTG Raphael Pinto Bandeira foi responsável pela exibição das danças.

Os turistas realizaram passeios pelo Centro Histórico da cidade enquanto a embarcação estava atracada para uma parada técnica para cumprir tarefas aduaneiras da regularização de passageiros em relação à entrada no Brasil. O Porto do Rio Grande foi a primeira parada da embarcação vinda de Punta del Este, no Uruguai, que segue viagem para Porto Belo, em Santa Catarina.

Ao longo da temporada, que se encerra em março, seis transatlânticos com passageiros devem atracar no porto, dois a mais que na temporada de 2018/2019. O navio, de bandeira das Bahamas, tem 260 metros de comprimento e 29 metros de largura. Um outro navio com passageiros deve atracar na cidade no próximo domingo. O MS Marina deve atracar também no dia 20 de fevereiro. Já o Amadea chegará em 16 de janeiro. O Amera deve chegar a Rio Grande em 29 de fevereiro. Por fim, o MS Insígnia atraca em 7 de março, encerrando a temporada 2019/2020.

Para o secretário de Turismo de Rio Grande, Cláudio Dutra, é uma parada técnica, mas para a cidade é fundamental. “Os turistas acabam conhecendo o município, apresentamos para eles espetáculos artísticos também no Centro Histórico e a recepção que realizamos se torna fundamental para que possam voltar um dia a Rio Grande”, finaliza.