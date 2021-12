Posto de Saúde em Estância Velha tem sala exclusiva para estimular amamentação

publicidade

A Prefeitura de Estância Velha ativou, no Posto de Saúde Rincão 2, uma sala exclusiva para estimular e orientar mães de crianças recém-nascidas sobre a importância do aleitamento materno nos meses de vida do bebê. Essa é a primeira sala de amamentação implantada no município, mas já está em processo de estruturação uma sala igual no Posto de Saúde Campo Grande.

Além de contar com equipamentos que auxiliam as mulheres na extração de leite e materiais educativos sobre o tema, as mamães terão ainda, acompanhamento de profissionais multidisciplinares. “A amamentação materna é saudável ao bebê por diferentes motivos, por isso estruturamos essa sala multidisciplinar. A mulher pode amamentar onde quiser, mas a sala traz conforto, privacidade e faz com que as mamães que estão com alguma dificuldade se sintam tranquilas e seguras”, explica a secretária Cláudia Pires.

“Temos equipamentos modernos e sofisticados que irão auxiliar as mulheres. Também adquirimos máquinas de extração de leite que iremos emprestar às mamães que tiverem dificuldades na descida do leite”, garante a nutricionista Elisângela Freitas, que idealizou a estruturação da sala.

O espaço será referência para mulheres que fizerem o pré-natal nos postos Rincão 1, Rincão 2 e Rincão Gaúcho. A estimativa da Secretaria de Saúde é de que, em média, em torno de 100 mulheres sejam atendidas mensalmente no local. “Embora a referência seja para estes três postos, nada impede de que os demais postos encaminhem as mamães com dificuldades na amamentação para que possam ser assistidas pelos profissionais do Rincão 2”, avisa Cláudia. O investimento da Administração na estruturação da sala foi de R$ 15,1 mil.

