Prefeito de Caxias reivindica complementação de obra na BR 116

Em busca de complementação da duplicação da BR 116 no perímetro urbano de Caxias do Sul, o prefeito Adiló Didomenico e o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Alfonso Willenbring Júnior, estiveram reunidos com o superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro. Na audiência, foi entregue documento solicitando a conclusão da duplicação da rodovia federal, contemplando o trecho do Km 151,8, no final do atual trecho duplicado, que fica próximo do acesso ao bairro Planalto, até o Km 153,7, no entroncamento com a avenida Perimetral Bruno Segalla.

Foi ainda destacado no documento que o município executou, há alguns anos, a duplicação de um segmento intermediário, com aproximadamente 250 metros de extensão, nos acessos ao Loteamento Vila Verde e bairro São Romédio. O prefeito e o secretário justificaram que a duplicação do trecho é indispensável para o atendimento ao grande fluxo existente, bem como à segurança, tendo em vista que, como não há canteiro central, os veículos acessam vias e estabelecimentos comerciais e residenciais a todo momento, cruzando a pista ou fazendo conversões sobre a própria rodovia.

Adiló classificou a reunião como positiva e entende que o assunto está bem encaminhado. “Em que pese a dificuldade orçamentária do DNIT, não é uma obra tão difícil. Entendemos que viabilizar este trecho é muito importante. O órgão federal também irá sanar algumas dúvidas com a empresa Sulgás sobre as tubulações que passam pela BR 116. Vamos aguardar uma resposta quanto ao cronograma e próximos passos”, frisou o prefeito.

