Prefeito de São Lourenço decreta novas medidas de prevenção ao coronavírus

O prefeito Rudinei Harter assinou, nesta quarta-feira, um novo decreto com determinações para a prevenção do coronavírus em São Lourenço. As medidas foram definidas nesta terça-feira em reunião com o Comitê Municipal de Prevenção e Cuidado ao Coronavírus.

Pelo documento está proibido o consumo de bebidas alcoólicas no interior de estabelecimentos comerciais - como bares, lancherias, restaurantes - e em local públicos a partir das 18h em toda a cidade.

Durante o fim de semana está proibido o estacionamento, entre 15h e 20h, em toda a orla da praia. Uma sinalização deverá ser colocada para avisar aos motoristas.

A Secretaria de Saúde de São lourenço deve criar uma barreira sanitária na entrada da cidade, com posto de informações, onde o motorista e demais ocupantes do veículo devem ser entrevistados, além de medirem a temperatura corporal.

A barreira deve funcionar de sexta a domingo, das 10h às 17h. As medidas valem enquanto a região a qual São Lourenço do Sul pertence estiver na bandeira laranja ou outra mais gravosa.

O documento também solicita que a Secretaria Municipal de Saúde crie um cadastro de identificação de todos os lourencianos que trabalham em embarcações fora da cidade e residem em São Lourenço do Sul.

Os trabalhadores embarcados que apresentarem sintomas gripais ou que tenham mantido contato com pessoa diagnosticada ou suspeita de Covid-19 nos últimos 15 dias, devem manter-se em quarentena em sua residência. O retorno para São Lourenço do Sul deve ocorrer em carro particular.