Prefeito de Uruguaiana assumiu a presidência da Amfro na manhã desta quarta-feira

A Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (Amfro) realizou nesta quarta-feira, a sua primeira reunião anual que serviu também como cerimônia de posse da nova diretoria da entidade, eleita no final do mês passado. O evento ocorreu na sede da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em Porto Alegre.

Assumiu como presidente o prefeito de Uruguaiana, Ronnie Mello. Na 1° vice-presidência tomou posse Ana Tarouco, prefeita de Santana do Livramento e como 2° vice-presidente, Leonardo Betin, de Itaqui. A Amfro é uma entidade que congrega os municípios da Fronteira-Oeste e visa ampliar e fortalecer a capacidade administrativa dos municípios associados, pela integração econômica e social destes, aos quais deve prestar assistência técnica e desenvolver ações coletivas que visem o desenvolvimento e defesa dos seus interesses.

Ronnie, no primeiro momento, destacou a importância de políticas desenvolvimentistas para a região sem, no entanto, perder de vista que a pandemia não acabou e todos os esforços devem estar voltados para os controles sanitários e a vacinação. Além de Uruguaiana, integram a associação os municípios de Alegrete, Barra do Quaraí, Itacurubi, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Rosário do Sul, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Margarida do Sul, São Borja e São Gabriel.