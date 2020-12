Prefeitura de Campo Bom chama a população para atualização de cadastro junto ao Cras

publicidade

A Prefeitura de Campo Bom está realizando um chamamento para que os usuários dos Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Centro e Operária realizem a atualização cadastral obrigatória. Os moradores do grupo de risco, que estão recebendo as cestas básicas a domicílio, também deverão apresentar documentos atualizados no recebimento de seus alimentos.

A ação, de acordo com a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Luciane Taufer, tem o objetivo de reunir as informações dos moradores, principalmente daqueles que iniciaram a busca por cestas básicas ainda neste ano. “Queremos atualizar a documentação dos cadastros novos que passaram a receber alimentos no decorrer dos últimos meses. Estamos avisando todas as pessoas por telefone, pelo WhatsApp ou pessoalmente, para que realizem a atualização de seus cadastros”, explica.

A comunidade deverá entregar os documentos entre dezembro e janeiro de 2021, visto que, a partir do primeiro mês do ano que vem, essa atualização será uma das condições para o recebimento do benefício. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação destaca que a população pertencente ao grupo de risco que recebe a cesta em domicílio deverá apresentar, além dos documentos acima, um atestado ou documento médico comprovando a manutenção da impossibilidade de buscar a sua cesta básica no Cras.

Veja Também