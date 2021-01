Prefeitura de Dois Irmãos abre concurso para vaga de Secretário Municipal da Saúde

publicidade

A Prefeitura de Dois Irmãos está com concurso aberto para o preenchimento da vaga de Secretário Municipal da Saúde. O edital, nº 001/2021 para seleção simplificada na modalidade de seleção de currículo e entrevista para o cargo, foi lançado na última sexta-feira. O secretário interino da pasta é o prefeito Jerri Meneghetti, que tem ampla experiência no cargo, pois esteve à frente da Secretaria, de janeiro de 2013 até fevereiro de 2016. Segundo ele, o concurso foi aberto por conta das dificuldades para preencher a vaga por meio de convite.

"Surgiu a ideia de fazer a seleção como acontece na iniciativa privada, levando em consideração aspectos técnicos e relações humanas", afirma. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, através do envio do currículo para o e-mail processoseletivo@doisirmaos.rs.gov.br até as 23h59min do dia 1º de fevereiro.

Entre os requisitos previstos no edital estão: idade mínima 21 anos, Ensino Médio completo; além de complementares: formação superior ou técnica na área da saúde ou administração; comprovada experiência na coordenação de equipes de trabalho pelo tempo mínimo de 02 (dois) anos; habilidades na gestão de pessoas; experiência no atendimento ao público; conhecimento na rede SUS (Sistema Único de Saúde); conhecimento na gestão de contratos; habilidade na mediação de conflitos; disponibilidade de horários; capacidade de liderança; noção de contabilidade pública, e perfil dinâmico e responsável.

A carga horária de trabalho é de 34 horas semanais, por solicitação do prefeito e regime de plantões. O salário bruto é de R$ 6.750,00. O edital pode ser acessado no site da Prefeitura.