Prefeitura de Dois Irmãos instala telas para coibir aglomerações na BR 116

Após anunciar a elaboração de um projeto para restringir as áreas no entorno, e no canteiro central da BR 116, visando diminuir com as aglomerações frequentes dos locais, a Prefeitura de Dois Irmãos começou a instalar cerca de 1,9 mil metros de tela tapume nos canteiros que ficam no trecho entre o trevo de acesso principal da cidade até a região do Vale Verde, na 116.

O secretário de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo, Edson Luis Maicá Severo acompanhou a ação, que, segundo a administração municipal, a medida é provisória e servirá para inibir as aglomerações enquanto está sendo elaborado o projeto definitivo de paisagismo que será apresentado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O projeto prevê a utilização de vegetação para ocupar o atual gramado, impedindo o uso dos locais como área de lazer.

Mesmo com instalação das telas, serão mantidas as operações de fiscalização e orientação aos finais de semana no local como apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Brigada Militar.